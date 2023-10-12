Каррагер отреагировал на завершение карьеры Азара

Экс-игрок сборной Англии и «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о завершении карьеры бельгийского полузащитника Эдена Азара.

«Эден четыре года был лучшим в Англии. Выигрывал награду лучшего игрока АПЛ. В составе «Челси» он брал все титулы, кроме Лиги чемпионов. Без сомнения, это один из лучших футболистов Премьер-лиги всех времен. Его точно будут включать в символические сборные.

Сейчас же люди недовольны им, ведь он не смог выиграть с Бельгией чемпионат мира и не стал лидером в «Реале», - написал эксперт в соцсетях.

Напомним, что 32-летний Азар объявил об уходе из футбола 10 октября.