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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Каррагер отреагировал на завершение карьеры Азара

12 Октября 2023 • 07:07 Комментировать

Экс-игрок сборной Англии и «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о завершении карьеры бельгийского полузащитника Эдена Азара.

«Эден четыре года был лучшим в Англии. Выигрывал награду лучшего игрока АПЛ. В составе «Челси» он брал все титулы, кроме Лиги чемпионов. Без сомнения, это один из лучших футболистов Премьер-лиги всех времен. Его точно будут включать в символические сборные.

Сейчас же люди недовольны им, ведь он не смог выиграть с Бельгией чемпионат мира и не стал лидером в «Реале», - написал эксперт в соцсетях.

Напомним, что 32-летний Азар объявил об уходе из футбола 10 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Джейми Каррагер Эден Азар
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