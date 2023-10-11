На лучшего бомбардира Бундеслиги, форварда «Штутгарта» Серу Гирасси появились претенденты из Английской премьер-лиги. Как сообщает 90min, гвинеец интересен «Брентфорду» и «Вест Хэму».

По информации источника, оба лондонских клуба уже отправляли своих скаутов, чтобы они следили за нападающим. Помимо этого, за Гирасси наблюдают в «Борнмуте» и «Кристал Пэлас». Но продавать руководство «швабов» свою звезду пока не намерено.

Напомним, что на счету Гирасси в текущем сезоне уже 13 забитых голов в семи турах. Отрыв от Гарри Кейна на второй строчке – пять голов.

«Штутгарт» в таблице Бундеслиги идёт на втором месте с 18 очками. Выше – лишь «Бавария», 19 баллов.

​Гирасси забил 13 мячей в семи матчах - это абсолютный рекорд Бундеслиги