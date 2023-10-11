Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

На бомбардира-сенсацию из Бундеслиги появились претенденты из АПЛ слухи

11 Октября 2023 • 23:17 Комментировать

На лучшего бомбардира Бундеслиги, форварда «Штутгарта» Серу Гирасси появились претенденты из Английской премьер-лиги. Как сообщает 90min, гвинеец интересен «Брентфорду» и «Вест Хэму».

По информации источника, оба лондонских клуба уже отправляли своих скаутов, чтобы они следили за нападающим. Помимо этого, за Гирасси наблюдают в «Борнмуте» и «Кристал Пэлас». Но продавать руководство «швабов» свою звезду пока не намерено.

Напомним, что на счету Гирасси в текущем сезоне уже 13 забитых голов в семи турах. Отрыв от Гарри Кейна на второй строчке – пять голов.

«Штутгарт» в таблице Бундеслиги идёт на втором месте с 18 очками. Выше – лишь «Бавария», 19 баллов.

​Гирасси забил 13 мячей в семи матчах - это абсолютный рекорд Бундеслиги

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Брентфорд Серу Гирасси Штутгарт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
11 Октября
23:24 · Англия. Премьер-лига
Форвард «Челси» перенёс операцию во время международной паузы
23:17 · Англия. Премьер-лига
На бомбардира-сенсацию из Бундеслиги появились претенденты из АПЛ слухи
23:04 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» нацелился на экс-игрока «Барселоны» из АПЛ слухи
22:50 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок сборной Англии считает, что дебютный гол может раскрепостить Мудрика
22:37 · Англия. Премьер-лига
Тилеманс намерен покинуть «Астон Виллу» при первой возможности - известна причина слухи
21:54 · Англия. Премьер-лига
Экс-защитник «Астон Виллы» и «Ньюкасла» Кларк усилил «Сток Сити» официально
21:47 · Англия. Премьер-лига
Айвен Тони хочет играть в «Арсенале» слухи
21:34 · Англия. Премьер-лига
Эриксен: «Я хочу играть в каждом матче, но тренер использует футболистов другого стиля»
21:28 · Англия. Премьер-лига
«Интер» следующим летом планирует подписать полузащитника «Вест Хэма» слухи
20:50 · Англия. Премьер-лига
«Фиорентина» отказалась продавать Гонсалеса в клуб АПЛ за 45 миллионов евро
20:36 · Англия. Премьер-лига
В лондонском «Арсенале» назвали лучшего игрока сентября
20:05 · Англия. Премьер-лига
Ширер составил свою команду недели в АПЛ
19:55 · Англия. Премьер-лига
О'Лири сравнил Салиба с дорогим автомобилем
19:29 · Англия. Премьер-лига
Роналду обошёл Месси и Холанна в реализации голевых моментов
18:22 · Англия. Премьер-лига
Лукаку — о том, почему не перешёл в «Аль-Хиляль»: Я не был готов покидать Европу
Все новости
Рекомендуем