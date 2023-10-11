«Реал» в настоящий момент строит планы по усилению своего состава. Мадридцы не отказались бы подписать нового футболиста на позицию правого защитника и, если верить TodoFichajes, они нацелились на Эмерсона Рояла из «Тоттенхэма».

Сумма трансфера Эмерсона может составить в районе 30 миллионов евро. 24-летний футболист был бы не против вернуться в Испанию, где он уже выступал за «Бетис» и «Барселону». Правда, за первую команду каталонцев Эмерсон провёл только три официальных матча.

Стоит сказать, что весной слухи уже связывали Эмерсона Рояла с «Реалом».

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