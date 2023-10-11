Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Реал» нацелился на экс-игрока «Барселоны» из АПЛ слухи

11 Октября 2023 • 23:04 Комментировать

«Реал» в настоящий момент строит планы по усилению своего состава. Мадридцы не отказались бы подписать нового футболиста на позицию правого защитника и, если верить TodoFichajes, они нацелились на Эмерсона Рояла из «Тоттенхэма».

Сумма трансфера Эмерсона может составить в районе 30 миллионов евро. 24-летний футболист был бы не против вернуться в Испанию, где он уже выступал за «Бетис» и «Барселону». Правда, за первую команду каталонцев Эмерсон провёл только три официальных матча.

Стоит сказать, что весной слухи уже связывали Эмерсона Рояла с «Реалом».

В «Реале» рассказали, когда ждут Мбаппе

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тоттенхэм Эмерсон Роял трансферы футбола - зима 2024
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
11 Октября
23:24 · Англия. Премьер-лига
Форвард «Челси» перенёс операцию во время международной паузы
23:17 · Англия. Премьер-лига
На бомбардира-сенсацию из Бундеслиги появились претенденты из АПЛ слухи
23:04 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» нацелился на экс-игрока «Барселоны» из АПЛ слухи
22:50 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок сборной Англии считает, что дебютный гол может раскрепостить Мудрика
22:37 · Англия. Премьер-лига
Тилеманс намерен покинуть «Астон Виллу» при первой возможности - известна причина слухи
21:54 · Англия. Премьер-лига
Экс-защитник «Астон Виллы» и «Ньюкасла» Кларк усилил «Сток Сити» официально
21:47 · Англия. Премьер-лига
Айвен Тони хочет играть в «Арсенале» слухи
21:34 · Англия. Премьер-лига
Эриксен: «Я хочу играть в каждом матче, но тренер использует футболистов другого стиля»
21:28 · Англия. Премьер-лига
«Интер» следующим летом планирует подписать полузащитника «Вест Хэма» слухи
20:50 · Англия. Премьер-лига
«Фиорентина» отказалась продавать Гонсалеса в клуб АПЛ за 45 миллионов евро
20:36 · Англия. Премьер-лига
В лондонском «Арсенале» назвали лучшего игрока сентября
20:05 · Англия. Премьер-лига
Ширер составил свою команду недели в АПЛ
19:55 · Англия. Премьер-лига
О'Лири сравнил Салиба с дорогим автомобилем
19:29 · Англия. Премьер-лига
Роналду обошёл Месси и Холанна в реализации голевых моментов
18:22 · Англия. Премьер-лига
Лукаку — о том, почему не перешёл в «Аль-Хиляль»: Я не был готов покидать Европу
Все новости
Рекомендуем