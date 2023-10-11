Летний новичок «Астон Виллы» Юри Тилеманс едва обрёл новый клуб, а уже, по слухам, намерен его покинуть. А всё дело в конфликте с наставником «вилланов» Унаи Эмери, сообщает Football Insider.

Источник отмечает, что градус конфликта настолько высок, что покинуть команду Тилеманс хочет уже в грядущем январе. Футболист уже известил своё близкое окружение, что покинет клуб при первой возможности.

Отметим, что Тилеманс очень редко играет при Эмери в старте. Всего в активе футболиста восемь матчей в этом сезоне АПЛ, но каждый раз он выходил на замену.

Что касается голевых действий 26-летнего игрока, то их в 13 матчах за бирмингемцев во всех турнирах у него пока нет.