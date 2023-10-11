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Экс-защитник «Астон Виллы» и «Ньюкасла» Кларк усилил «Сток Сити» официально

11 Октября 2023 • 21:54 Комментировать

Бывший защитник бирмингемской «Астон Виллы» и «Ньюкасла» Киран Кларк в статусе свободного агента усилил клуб Чемпионшипа – «Сток Сити». Об этом сообщает пресс-служба «гончаров».

Напомним, что последним клубом до перехода в «Сток Сити» у 34-летнего ирландца был «Ньюкасл». Стан «сорок» он покинул минувшим летом спустя семь лет в клубе, до этого с юных лет являлся игроком «вилланов».

«Сток Сити» после 11 прошедших туров сезона в Чемпионшипе идёт лишь на 21-м месте. В активе команды 10 набранных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Сток Сити Киран Кларк
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