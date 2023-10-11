Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Айвен Тони хочет играть в «Арсенале» слухи

11 Октября 2023 • 21:47 Комментировать

Нападающий «Брентфорда» Айвен Тони заинтересован играть за лондонский «Арсенал», об этом сообщает Daily Mirror.

По данным источника, форвард хочет поработать под руководством Микеля Артеты.

Напомним, что 27-летний футболист был дисквалифицирован на восемь месяцев за нарушение правил ставок ФА, и его отстранение заканчивается в середине января.

Ранее СМИ сообщали, что «канониры» выигрывают гонку в борьбе за игрока. 

Контракт Тони с «Брентфордом» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 35 миллионов евро.

Ранее англичанин выступал за «Ньюкасл», «Уиган» и ряд других английских клубов. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Брентфорд айвен тони трансферы футбола - зима 2024
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Октября
21:54 · Англия. Премьер-лига
Экс-защитник «Астон Виллы» и «Ньюкасла» Кларк усилил «Сток Сити» официально
21:47 · Англия. Премьер-лига
Айвен Тони хочет играть в «Арсенале» слухи
21:34 · Англия. Премьер-лига
Эриксен: «Я хочу играть в каждом матче, но тренер использует футболистов другого стиля»
21:28 · Англия. Премьер-лига
«Интер» следующим летом планирует подписать полузащитника «Вест Хэма» слухи
20:50 · Англия. Премьер-лига
«Фиорентина» отказалась продавать Гонсалеса в клуб АПЛ за 45 миллионов евро
20:36 · Англия. Премьер-лига
В лондонском «Арсенале» назвали лучшего игрока сентября
20:05 · Англия. Премьер-лига
Ширер составил свою команду недели в АПЛ
19:55 · Англия. Премьер-лига
О'Лири сравнил Салиба с дорогим автомобилем
19:29 · Англия. Премьер-лига
Роналду обошёл Месси и Холанна в реализации голевых моментов
18:22 · Англия. Премьер-лига
Лукаку — о том, почему не перешёл в «Аль-Хиляль»: Я не был готов покидать Европу
18:18 · Англия. Премьер-лига
​Таунсенд стал игроком «Лутон Таун» - контракт до января официально
17:45 · Англия. Премьер-лига
Холанн и Сака – на вершине топа самых дорогих игроков АПЛ
17:31 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» вновь стал самым дорогим клубом АПЛ по составу
17:02 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Вест Хэма» заявил, что хотел бы видеть Азара в своей команде
16:17 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» нацелился на игрока «Манчестер Сити»
Все новости
Рекомендуем