Нападающий «Брентфорда» Айвен Тони заинтересован играть за лондонский «Арсенал», об этом сообщает Daily Mirror.

По данным источника, форвард хочет поработать под руководством Микеля Артеты.

Напомним, что 27-летний футболист был дисквалифицирован на восемь месяцев за нарушение правил ставок ФА, и его отстранение заканчивается в середине января.

Ранее СМИ сообщали, что «канониры» выигрывают гонку в борьбе за игрока.

Контракт Тони с «Брентфордом» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 35 миллионов евро.

Ранее англичанин выступал за «Ньюкасл», «Уиган» и ряд других английских клубов.