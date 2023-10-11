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Эриксен: «Я хочу играть в каждом матче, но тренер использует футболистов другого стиля»

11 Октября 2023 • 21:34 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
...
Манчестер Юнайтед
21.10 22:00

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен ответил на вопрос, почему он стал реже выходить на поле в нынешнем сезоне.

«Вам лучше задать этот вопрос тренеру. Я пропустил прошлую неделю из-за болезни, но сейчас у меня все хорошо, я нахожусь в отличной форме. Конечно, я хочу выходить на поле в каждой игре, но тренер использует футболистов другого стиля», — цитирует Эриксена Ekstra Bladet.

В текущем сезоне 31-летний хавбек появился на поле в девяти матчах с учетом всех турниров, в которых стал автором одного гола и записал на свой счет один ассист.

21 октября «Манчестер Юнайтед» встретится на выезде с «Шеффилд Юнайтед». Игра девятого тура АПЛ должна будет стартовать в 22:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Кристиан Эриксен
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