Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Интер» следующим летом планирует подписать полузащитника «Вест Хэма» слухи

11 Октября 2023 • 21:28 Комментировать

Полузащитник «Вест Хэма» Томаш Соучек следующим летом может пополнить ряды «Интера», об этом сообщает Calciomercato.

По данным источника, миланский клуб рассчитывает подписать игрока сборной Чехии на правах свободного агента, так как его контракт с «молотобойцами» рассчитан до конца нынешнего сезона, и новый договор до сих пор не подписан.

В текущем сезоне 28-летний опорный полузащитник принял участие в десяти играх во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.

Ранее он выступал за пражскую «Славию» и ряд других чешских клубов. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Вест Хэм Томаш Соучек трансферы футбола - лето 2024
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Октября
21:54 · Англия. Премьер-лига
Экс-защитник «Астон Виллы» и «Ньюкасла» Кларк усилил «Сток Сити» официально
21:47 · Англия. Премьер-лига
Айвен Тони хочет играть в «Арсенале» слухи
21:34 · Англия. Премьер-лига
Эриксен: «Я хочу играть в каждом матче, но тренер использует футболистов другого стиля»
21:28 · Англия. Премьер-лига
«Интер» следующим летом планирует подписать полузащитника «Вест Хэма» слухи
20:50 · Англия. Премьер-лига
«Фиорентина» отказалась продавать Гонсалеса в клуб АПЛ за 45 миллионов евро
20:36 · Англия. Премьер-лига
В лондонском «Арсенале» назвали лучшего игрока сентября
20:05 · Англия. Премьер-лига
Ширер составил свою команду недели в АПЛ
19:55 · Англия. Премьер-лига
О'Лири сравнил Салиба с дорогим автомобилем
19:29 · Англия. Премьер-лига
Роналду обошёл Месси и Холанна в реализации голевых моментов
18:22 · Англия. Премьер-лига
Лукаку — о том, почему не перешёл в «Аль-Хиляль»: Я не был готов покидать Европу
18:18 · Англия. Премьер-лига
​Таунсенд стал игроком «Лутон Таун» - контракт до января официально
17:45 · Англия. Премьер-лига
Холанн и Сака – на вершине топа самых дорогих игроков АПЛ
17:31 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» вновь стал самым дорогим клубом АПЛ по составу
17:02 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Вест Хэма» заявил, что хотел бы видеть Азара в своей команде
16:17 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» нацелился на игрока «Манчестер Сити»
Все новости
Рекомендуем