Полузащитник «Вест Хэма» Томаш Соучек следующим летом может пополнить ряды «Интера», об этом сообщает Calciomercato.

По данным источника, миланский клуб рассчитывает подписать игрока сборной Чехии на правах свободного агента, так как его контракт с «молотобойцами» рассчитан до конца нынешнего сезона, и новый договор до сих пор не подписан.

В текущем сезоне 28-летний опорный полузащитник принял участие в десяти играх во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.

Ранее он выступал за пражскую «Славию» и ряд других чешских клубов.