«Фиорентина» отказалась продавать Гонсалеса в клуб АПЛ за 45 миллионов евро

Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде рассказал, что нападающий Николас Гонсалес мог покинуть команду в летнее трансферное окно.

«В августе наш президент отклонил крупное предложение по Гонсалесу — 45 миллионов евро», — приводит слова функционера журналист Фабрицио Романо.

Сообщается, что в услугах 25-летнего аргентинца был заинтересован «Брентфорд», но «фиалки» не приняли предложение англичан.

Гонсалес выступает за «Фиорентину» с 2021 года. В текущей кампании футболист появился на поле в 11 матчах с учетом всех турниров, забил семь голов и отдал два голевых паса.

Контракт нападающего с клубом рассчитан до 2028 года. Рыночная стоимость Гонсалеса, по данным Transfermarkt, составляет 35 млн евро.