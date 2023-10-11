Роналду обошёл Месси и Холанна в реализации голевых моментов

Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду является лучшим завершителем голевых ситуаций по версии FourFourTwo.

Футбольный журнал опубликовал список из ряда игроков, которые лучше всех используют свои голевые моменты. По мнению экспертов, лидером по этому показателю является Криштиану Роналду. На второй позиции в топе оказался аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси, а замкнул тройку норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн.

Добавим, что новичок «Баварии» Гарри Кейн оказался на 11-й строчке, а голеадор «ПСЖ» Килиан Мбаппе — лишь на 15-й.

За свою карьеру Роналду провел 979 игр, в которых забил 726 мячей и отдал 231 голевую передачу.