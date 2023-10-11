Лукаку — о том, почему не перешёл в «Аль-Хиляль»: Я не был готов покидать Европу

Нападающий лондонского «Челси» Ромелу Лукаку, который нынешний сезон проводит в аренде в «Роме», рассказал о том, почему в летнее трансферное окно не перешёл в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.

Форвард отметил, что гордится интересом со стороны такого клуба, но уже в начале переговоров не был уверен в том, что трансфер осуществится.

«Аль-Хиляль» является крупнейшим клубом на Ближнем Востоке. Со временем саудовская лига станет одной из движущих сил в мире. Несмотря на это, я не был готов покидать Европу», - приводит слова бельгийца журналист Фабрицио Романо в социальной сети.

Напомним, что в летнее трансферное окно команду из Саудовской Аравии пополнили Александар Митрович, Малком и Неймар.