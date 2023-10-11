Вингер Андрос Таунсенд стал игроком «Лутон Таун». Клуб на своём официальном сайте сообщил о подписании с 32-летним футболистом краткосрочного контракта – он рассчитан до января.

За «Лутон Таун» Таунсенд будет выступать под номером 30.

Отметим, что летом Андрос Таунсенд оказался в статусе свободного агента после ухода из «Эвертона».

Таунсенд провёл 264 матча в Английской премьер-лиге за разные клубы. В них футболист записал на свой счёт 25 голов и 35 результативных передач на партнёров.

На текущий момент «Лутон Таун» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии