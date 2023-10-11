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​Таунсенд стал игроком «Лутон Таун» - контракт до января официально

11 Октября 2023 • 18:18 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Лутон Таун
21.10 17:00

Вингер Андрос Таунсенд стал игроком «Лутон Таун». Клуб на своём официальном сайте сообщил о подписании с 32-летним футболистом краткосрочного контракта – он рассчитан до января.

За «Лутон Таун» Таунсенд будет выступать под номером 30.

Отметим, что летом Андрос Таунсенд оказался в статусе свободного агента после ухода из «Эвертона».

Таунсенд провёл 264 матча в Английской премьер-лиге за разные клубы. В них футболист записал на свой счёт 25 голов и 35 результативных передач на партнёров.

На текущий момент «Лутон Таун» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии

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Евро-Футбол.Ру,
Андрос Таунсенд Лутон Таун трансферы футбола - зима 2024
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