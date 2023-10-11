«Манчестер Сити» вновь стал самым дорогим клубом АПЛ по составу

Портал Transfermarkt провёл очередное обновление стоимостей составов в Английской премьер-лиге. По его итогам первое место занял действующий чемпион Англии «Манчестер Сити». Так, состав «горожан» эксперты портала оценили в 1,26 млрд евро.

На втором месте расположился вице-чемпион Англии – лондонский «Арсенал». Состав «канониров» оценивается в 1,1 млрд евро.

Замыкает тройку географический сосед «Арсенала» - «Челси», ровно 999 млн евро. Затем следуют «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» - состав обоих клубов оценивается в 877 млн.

На шестом месте «Тоттенхэм» - 748 млн евро, на седьмом – «Ньюкасл» (651 млн), восьмое место – у «Астон Виллы» - 631 млн.

Самая маленькая стоимость составов у «Бёрнли» (18 место, 257 млн евро), «Шеффилд Юнайтед» (155 млн) и «Лутон Тауна» - 86 млн.