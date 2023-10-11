Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» вновь стал самым дорогим клубом АПЛ по составу

11 Октября 2023 • 17:31 Комментировать
Манчестер Сити
...
Брайтон
21.10 17:00

Портал Transfermarkt провёл очередное обновление стоимостей составов в Английской премьер-лиге. По его итогам первое место занял действующий чемпион Англии «Манчестер Сити». Так, состав «горожан» эксперты портала оценили в 1,26 млрд евро.

На втором месте расположился вице-чемпион Англии – лондонский «Арсенал». Состав «канониров» оценивается в 1,1 млрд евро.

Замыкает тройку географический сосед «Арсенала» - «Челси», ровно 999 млн евро. Затем следуют «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» - состав обоих клубов оценивается в 877 млн.

На шестом месте «Тоттенхэм» - 748 млн евро, на седьмом – «Ньюкасл» (651 млн), восьмое место – у «Астон Виллы» - 631 млн.

Самая маленькая стоимость составов у «Бёрнли» (18 место, 257 млн евро), «Шеффилд Юнайтед» (155 млн) и «Лутон Тауна» - 86 млн.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Тоттенхэм Челси Ливерпуль Бёрнли Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Шеффилд Юнайтед Астон Вилла Лутон Таун
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ БРАЙТОН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Октября
18:22 · Англия. Премьер-лига
Лукаку — о том, почему не перешёл в «Аль-Хиляль»: Я не был готов покидать Европу
18:18 · Англия. Премьер-лига
​Таунсенд стал игроком «Лутон Таун» - контракт до января официально
17:45 · Англия. Премьер-лига
Холанн и Сака – на вершине топа самых дорогих игроков АПЛ
17:31 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» вновь стал самым дорогим клубом АПЛ по составу
17:02 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Вест Хэма» заявил, что хотел бы видеть Азара в своей команде
16:17 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» нацелился на игрока «Манчестер Сити»
14:54 · Англия. Премьер-лига
​Кепа заявил, что не хочет возвращаться из «Реала» в «Челси»
14:43 · Англия. Премьер-лига
​Кейн: «Было странно видеть, как «Тоттенхэм» играет, а меня там нет»
13:43 · Англия. Премьер-лига
​Директор Саудовской лиги высказался о возможном приезде Салаха
13:36 · Англия. Премьер-лига
​Магуайр ответил на вопрос о возможном переходе в лондонский клуб
13:17 · Англия. Чемпионшип
Уэйн Руни официально возглавил «Бирмингем» официально
12:36 · Англия. Премьер-лига
«Челси» выставил на продажу трёх игроков
12:21 · Англия. Премьер-лига
Магуайр ответил на критику, затронув Роналду и Месси
12:10 · Англия. Премьер-лига
Нападающий «Манчестер Юнайтед» может перейти в «Барселону» зимой слухи
11:55 · Англия. Премьер-лига
Санчо может перейти в испанский суперклуб слухи
Все новости
Рекомендуем