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Тренер «Вест Хэма» заявил, что хотел бы видеть Азара в своей команде

11 Октября 2023 • 17:02 Комментировать
Астон Вилла
...
Вест Хэм
22.10 18:30

Тренер «Вест Хэма» Кевин Нолан отреагировал на решение известного бельгийского нападающего Эдена Азара завершить карьеру.  

По мнению специалиста, игрок класса Азара мог бы выступать на высшем уровне ещё много лет. Нолан признался, что хотел бы видеть экс-вингера «Челси» и мадридского «Реала» в «Вест Хэме».

«Азар бы играл у нас в «Вест Хэме». Я уверен, что если бы он захотел прийти и попробовать свои силы у нас, мы были бы готовы. Я не знаю о мнении главного тренера (Дэвида Мойеса), но я бы определённо хотел поработать с ним», — приводит слова Нолана TalkSport.

Напомним, Азар объявил о завершении карьеры вчера, 10 октября, в возрасте 32 лет. Наиболее успешен бельгийский футболист был в составе лондонского «Челси», вместе с которым дважды выиграл чемпионат Англии и Лигу Европы, а также забил 110 голов в 352 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Эден Азар Кевин Нолан
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