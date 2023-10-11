Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Ньюкасл» нацелился на игрока «Манчестер Сити»

11 Октября 2023 • 16:17 Комментировать

«Ньюкасл» планирует укрепить свой состав в зимнее трансферное окно. Как сообщает TodoFichaes, «сороки» могут подписать полузащитника Кэлвина Филлипса из «Манчестер Сити». Сумма сделки может составить около 15 миллионов евро.

Стоит сказать, что слухи связывают 27-летнего Филлипса с целым рядом английских клубов, в том числе с «Арсеналом» и «Тоттенхэмом».

В сезоне 2023/2024 Кэлвин Филлипс поучаствовал только в пяти матчах «Манчестер Сити». В них полузащитник суммарно провёл на футбольном поле 167 минут. 

«Ньюкасл» сейчас занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Манчестер Сити Кэлвин Филлипс трансферы футбола - зима 2024
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Октября
17:02 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Вест Хэма» заявил, что хотел бы видеть Азара в своей команде
16:17 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» нацелился на игрока «Манчестер Сити»
14:54 · Англия. Премьер-лига
​Кепа заявил, что не хочет возвращаться из «Реала» в «Челси»
14:43 · Англия. Премьер-лига
​Кейн: «Было странно видеть, как «Тоттенхэм» играет, а меня там нет»
13:43 · Англия. Премьер-лига
​Директор Саудовской лиги высказался о возможном приезде Салаха
13:36 · Англия. Премьер-лига
​Магуайр ответил на вопрос о возможном переходе в лондонский клуб
13:17 · Англия. Чемпионшип
Уэйн Руни официально возглавил «Бирмингем» официально
12:36 · Англия. Премьер-лига
«Челси» выставил на продажу трёх игроков
12:21 · Англия. Премьер-лига
Магуайр ответил на критику, затронув Роналду и Месси
12:10 · Англия. Премьер-лига
Нападающий «Манчестер Юнайтед» может перейти в «Барселону» зимой слухи
11:55 · Англия. Премьер-лига
Санчо может перейти в испанский суперклуб слухи
10:52 · Англия. Премьер-лига
Ширер назвал двух главных фаворитов АПЛ
10:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» принял решение по Уан-Биссаке
10:20 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» хочет убрать важный пункт из контракта Холанна
08:31 · Англия. Премьер-лига
Беллингем отказал суперклубу АПЛ ради «Реала» 2
Все новости
Рекомендуем