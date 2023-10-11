​«Ньюкасл» нацелился на игрока «Манчестер Сити»

«Ньюкасл» планирует укрепить свой состав в зимнее трансферное окно. Как сообщает TodoFichaes, «сороки» могут подписать полузащитника Кэлвина Филлипса из «Манчестер Сити». Сумма сделки может составить около 15 миллионов евро.

Стоит сказать, что слухи связывают 27-летнего Филлипса с целым рядом английских клубов, в том числе с «Арсеналом» и «Тоттенхэмом».

В сезоне 2023/2024 Кэлвин Филлипс поучаствовал только в пяти матчах «Манчестер Сити». В них полузащитник суммарно провёл на футбольном поле 167 минут.

«Ньюкасл» сейчас занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.