​Кепа заявил, что не хочет возвращаться из «Реала» в «Челси»

Из-за серьёзной травмы Тибо Куртуа «Реал» в летнее трансферное окно арендовал у «Челси» голкипера Кепу Аррисабалагу. 29-летний футболист ответил на вопрос по поводу своего будущего.

«Конечно, я бы хотел остаться в «Реале» в будущем. А кто не хочет остаться в этом клубе? Я очень, очень счастлив здесь», - слова Кепы в социальных сетях приводит известный журналист Фабрицио Романо.

Кепа Аррисабалага провёл в сезоне 2023/2024 девять матчей. В них испанский вратарь пропустил семь мячей.

После девяти туров «Реал» располагается на вершине турнирной таблицы испанской Ла Лиги. Команда Карло Анчелотти набрала 24 очка из 27 возможных.