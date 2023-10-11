​Кейн: «Было странно видеть, как «Тоттенхэм» играет, а меня там нет»

В летнее трансферное окно нападающий Гарри Кейн перебрался из «Тоттенхэма» в «Баварию». Футболист сказал, что ему было странно наблюдать за «шпорами» со стороны.

«Я пытаюсь найти жильё, выучить язык, познакомиться со всеми в «Баварии». Ваше внимание отвлекается. Возможно, поначалу было странно видеть, как «Тоттенхэм» играет, а меня там нет. Но я должен сосредотачивать внимание на «Баварии» и стараться сделать клуб максимально успешным», - слова Кейна приводит портал Goal.

В сезоне 2023/2024 Гарри Кейн провёл 10 матчей. В них нападающий забил девять голо и отдал пять голевых передач на партнёров.