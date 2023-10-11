Внутри «Манчестер Юнайтед» проблемы. Судя по всему, футболисты команды настроены против главного тренера Эрика тен Хага. Об этом рассказал бывший игрок «красных дьяволов» Алан Бразил, ссылаясь на источник в раздевалке.

«Я слышал кое-что - информацию от игрока «Манчестер Юнайтед», которую он рассказал одному моему очень хорошему знакомому. Он сказал, что для игроков нет тренера. Вообще нет. Судя по всему, им противно то, как он обращался с Криштиану Роналду. И они сказали, что Джедон Санчо – отличный парень, который работал до изнеможения», - сказал Бразил talkSPORT.

Напомним, что Джедон Санчо больше месяца назад был отстранён от команды после публикации в социальных сетях. Тогда Санчо писал, что из него делают козла отпущения. Чуть раньше Эрик тен Хаг заявил, что игрок плохо тренируется.

Криштиану Роналду почти год назад покинул «Манчестер Юнайтед» со скандалом.