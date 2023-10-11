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Игроки «Манчестер Юнайтед» настроены против тен Хага из-за Роналду и Санчо – источник слухи

11 Октября 2023 • 14:25 Комментировать (1)

Внутри «Манчестер Юнайтед» проблемы. Судя по всему, футболисты команды настроены против главного тренера Эрика тен Хага. Об этом рассказал бывший игрок «красных дьяволов» Алан Бразил, ссылаясь на источник в раздевалке.

«Я слышал кое-что - информацию от игрока «Манчестер Юнайтед», которую он рассказал одному моему очень хорошему знакомому. Он сказал, что для игроков нет тренера. Вообще нет. Судя по всему, им противно то, как он обращался с Криштиану Роналду. И они сказали, что Джедон Санчо – отличный парень, который работал до изнеможения», - сказал Бразил talkSPORT.

Напомним, что Джедон Санчо больше месяца назад был отстранён от команды после публикации в социальных сетях. Тогда Санчо писал, что из него делают козла отпущения. Чуть раньше Эрик тен Хаг заявил, что игрок плохо тренируется.

Криштиану Роналду почти год назад покинул «Манчестер Юнайтед» со скандалом.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Алан Бразил Джедон Санчо
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Комментарии (1)
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snk6565
11 Октября 2023 в 15:19
Пошли вбросы...что это не хреновая игра, а грамотный слив ЭтХ...как они все задолбали...не клуб, а игра престолов
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