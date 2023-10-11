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​Директор Саудовской лиги высказался о возможном приезде Салаха

11 Октября 2023 • 13:43 Комментировать

Майкл Эменало, который является директором Саудовской профессиональной футбольной лиги, высказался о звёздном форварде «Ливерпуля» Мохамеде Салахе.

Стоит напомнить, что в летнее трансферное окно слухи активно связывали Салаха с саудовским «Аль-Иттихадом».

«Салаха здесь поприветствуют в любое время. Но никого не будут принуждать сюда ехать, не будет оказания давления. Салах – мой личный фаворит. Мы будем очень рады игрокам, которые захотят приехать», - слова Эменало приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Мохамед Салах выступает за «Ливерпуль» в лета 2017 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Майкл Эменало Мохамед Салах
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