​Магуайр ответил на вопрос о возможном переходе в лондонский клуб

Защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра в летнее трансферное окно слухи активно связывали с «Вест Хэмом». Впрочем, футболист остался в рядах «красных дьяволов». Магуайр дал комментарий на этот счёт.

«Возможность перейти в «Вест Хэм» не была согласована между клубами и мной. «Вест Хэм» - большой клуб, но я всё ещё сосредоточен на «Манчестер Юнайтед», и я хочу бороться за своё место», - слова Магуайра приводит в социальных сетях известный журналист Фабрицио Романо.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает 10-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.