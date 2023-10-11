«Челси» выставил на продажу трёх игроков

Лондонский «Челси» планирует расстаться сразу с несколькими защитниками команды, об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Экрема Конура.

Как информирует журналист, руководство «синих» решило выставить на продажу в зимнее трансферное окно Яна Матсена, Трево Чалобу и Маланга Сарра. «Пенсионеры» ждут предложений по названным футболистам.

«Челси» провально выступает в первой половине сезона Английской премьер-лиги. После восьми сыгранных туров «пенсионеры» набрали 11 баллов и занимают 11-ю строчку в турнирной таблице чемпионата страны. Следующий матч команда проведет против «Арсенала».