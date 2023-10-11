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Магуайр ответил на критику, затронув Роналду и Месси

11 Октября 2023 • 12:21 Комментировать

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гарри Магуайр ответил на критику в свой адрес.

«За годы своей карьеры я получал много похвалы, но последнее время все идет не так, как нужно. Но это футбол, невозможно всегда находиться на пике. Только если ты не лучший в мире, как Месси и Роналду. Хотя даже их критиковали.

В карьере есть и взлеты, и падения. Это долгий путь. Я приложу усилия, чтобы вернуться на прежний уровень», - передает слова защитника BBC.

В текущем сезоне чемпионата Англии Магуайр провел три матча и сделал голевую передачу. Контракт 30-летнего игрока с «МЮ» рассчитан до лета 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр
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