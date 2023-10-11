27-летний французский форвард Антони Марсьяль, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед», имеет вариант продолжения карьеры в Английской премьер-лиге.

По сообщениям журналистов Todofichajes, в услугах нападающего заинтересована каталонская «Барселона». «Сине-гранатовые» могут предпринять попытку заполучить игрока в январское трансферное окно. Стоимость Марсьяля оценивается в 15 миллионов евро, его контракт истекает следующим летом.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Антони провел шесть поединков, в которых не отметился результативными действиями.