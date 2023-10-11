Атакующий полузащитник Джедон Санчо, который отстранен от первой команды «Манчестер Юнайтед» из-за конфликта с главным тренером команды Эриком тен Хагом, может сменить команду в январское трансферное окно.

По информации Todofichajes, в подписании 23-летнего вингера заинтересована каталонская «Барселона». «Сине-гранатовые» хотят арендовать игрока в зимнее трансферное окно до конца сезона-2023/2024. Стоимость Джедона составляет 32 миллиона евро. Его контракт с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне АПЛ Санчо провел три поединка без результативных действий.