Один из самых талантливых игроков поколения завершил карьеру: «Реал» сломал карьеру Эдена Азара

Эден Азар завершил карьеру футболиста в 32 года. В последнее время бельгиец всё больше залечивал травмы, поэтому это решение кажется вполне логичным, хотя в эпоху массовых переездов на Восток его можно считать и странным. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, как менялась карьера Эдена Азара и как решение перейти в «Реал» её погубило.

Нестандартное детство

В отличие от большинства футбольных историй великих футболистов детство Эдена прошло в обеспеченной семье. К тому же его родители, и мама, и папа, были профессиональными футболистами. Мама даже играла на третьем месяце беременности Эденом!

Стоит ли удивляться, что Эден и три его младших брата стали футболистами. По мере роста таланта сыновей отец, который после завершения своей карьеры подрабатывал учителем физкультуры, полностью занялся карьерой детей. Азары вполне могли бы играть пять на пять, существуй такие турниры.

Стартовал во Франции

В своём первом официальном взрослом сезоне в составе «Лилля» Эден Азар провёл четыре матча, но это сильно сказано. Бельгиец сыграл всего 33 минуты: максимум – 14 игровых минут в поединке с «Мецем». В дебютной игре на профессиональном уровне с «Нанси» Азар сыграл 12 минут. Но уже через год Эден принял участие в 35 матчах в составе французского клуба в Лиге 1 и в Кубке Франции. Переход в английский «Челси» напрашивался. Уходил Азар из Франции в статусе настоящей звезды: чемпион страны, обладатель Кубка. В заключительном матче в составе «Лилля» Азар оформил хет-трик – первый на профессиональном уровне. К тому моменту бельгийцу исполнился 21 год.

Удивлял в Англии

Азар стал первым игроком «Челси», который становился лучшим футболистом матча на протяжении первых трёх туров АПЛ. 35 млн евро, которые «синие» заплатили за Эдена, начали окупаться с самого начала. Уже в своём первом сезоне за «Челси» (сезон-2012/13) Азар провёл 62 матча во всех турнирах при 13 забитых мячах.

В составе «Челси» Азар провёл семь сезонов. Четырежды он был признан лучшим игроком года «Пенсионеров» по версии болельщиков. Вместе с «Челси» бельгиец выиграл во всех возможных турнирах, кроме Лиги чемпионов. Уходил из команды Романа Абрамовича Эден Азар так же красиво, как и восемью годами ранее из «Лилля» – с победой в Лиге Европы над лондонским «Арсеналом».

Завершал в Испании

За большой победой Азар ушёл в «Реал» – за 115 млн евро. До сих пор это рекордный трансфер «Реала» на вход (по версии портала Transfermarkt). Невероятный переход Эдена Азара в «Реал» принёс ему долгожданную победу в Лиге чемпионов. Случилось это в сезоне-2021/22. Только к тому моменту Азар провёл за «сливочных» всего 66 матчей за три сезона. Столько же, сколько за год игры за «Челси». Более того, за последний год в составе «Челси» в рамках АПЛ Азар провёл 2926 игровых минут. За всё время в «Реале» в Ла Лиге – 2529 минут. 16 голов за сезон и всего 4 гола за «сливочных» в элите испанского футбола за четыре сезона…

Всё началось с лишнего веса, который заметили у Азара на презентации его игроком «Реала». А следом – травма бедра. Азар вернулся через несколько месяцев. Но затем травма в столкновении с Тома Менье. Соотечественник Азара долго просил прощения и признавался, что не хотел наносить повреждения. Да и не выглядело оно столь фатальным, каковым оказалось позже. Однако в такой команде, как «Реал», даже небольшое повреждение выводит тебя из стартового состава. Конкуренция невероятно высока.

Не поехал на Восток и в США

Вернуться на прежний уровень у Эдена Азара не получилось. Видимо, он пренебрёг простым правилом: с возрастом необходимо заботиться о своём теле внимательнее и тщательнее. У Эдена Азара были предложения из Саудовской Аравии, МЛС и Бразилии. Но сам бельгиец был полон желания остаться в «Реале». Не срослось. В результате самый дорогой трансфер «Реала», обладатель бронзовых наград чемпионата мира-2018, неоднократный игрок сезона АПЛ и Лиги 1 завершил карьеру в 32 года.

Вехи карьеры Эдена Азара

Турнир Матчи АПЛ 245 (85) Лига 1 147 (36) Лига чемпионов 61 (10) Ла Лига 54 (4) Сборная Бельгии 126 (33)

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Константин Лицин