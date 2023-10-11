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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ширер назвал двух главных фаворитов АПЛ

11 Октября 2023 • 10:52 Комментировать

Бывший нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер рассказал, какие клубы считает главными фаворитами нынешнего розыгрыша Английской премьер-лиги.

«Мне не нравится, как играет «Ливерпуль» в защите. Подопечные Юргена Клоппа могут находиться какое-то время в числе лидеров, но в конечном счете за титул чемпиона поборются «Манчестер Сити» и «Арсенал». Это будет соперничество двух команд», - передает слова Ширера Dave Ockop.

По итогам восьми туров чемпионата Англии первое место занимает лондонский «Тоттенхэм». На второй строчке расположился «Арсенал», а на третьей – «Манчестер Сити». Топ-4 замкнул «Ливерпуль».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Арсенал Лондон Алан Ширер
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