Ширер назвал двух главных фаворитов АПЛ

Бывший нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер рассказал, какие клубы считает главными фаворитами нынешнего розыгрыша Английской премьер-лиги.

«Мне не нравится, как играет «Ливерпуль» в защите. Подопечные Юргена Клоппа могут находиться какое-то время в числе лидеров, но в конечном счете за титул чемпиона поборются «Манчестер Сити» и «Арсенал». Это будет соперничество двух команд», - передает слова Ширера Dave Ockop.

По итогам восьми туров чемпионата Англии первое место занимает лондонский «Тоттенхэм». На второй строчке расположился «Арсенал», а на третьей – «Манчестер Сити». Топ-4 замкнул «Ливерпуль».