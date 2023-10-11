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«Манчестер Юнайтед» принял решение по Уан-Биссаке

11 Октября 2023 • 10:30 Комментировать

Защитник Аарон Уан-Биссака может задержаться в «Манчестер Юнайтед», об этом рапортует DeadlineDayLive со ссылкой на источник.

Руководство «красных дьяволов» готовится предложить футболисту новый трудовой договор. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2024 года. За манкунианцев Аарон выступает с 2019 года.

Уан-Биссака оценивается порталом Transfermarkt в 25 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги 25-летний защитник провел пять поединков. Уан-Биссака отметился одной результативной передачей и получил две желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Аарон Уан-Биссака
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