«Манчестер Юнайтед» принял решение по Уан-Биссаке

Защитник Аарон Уан-Биссака может задержаться в «Манчестер Юнайтед», об этом рапортует DeadlineDayLive со ссылкой на источник.

Руководство «красных дьяволов» готовится предложить футболисту новый трудовой договор. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2024 года. За манкунианцев Аарон выступает с 2019 года.

Уан-Биссака оценивается порталом Transfermarkt в 25 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги 25-летний защитник провел пять поединков. Уан-Биссака отметился одной результативной передачей и получил две желтые карточки.