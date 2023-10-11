«Манчестер Сити» хочет убрать важный пункт из контракта Холанна

Руководство «Манчестер Сити» очень довольно выступлениями нападающего Эрлинга Холанна и готово предложить скандинаву новый трудовой договор. Об этом сообщает DeadlineDayLive, ссылаясь на источник.

Английский топ-клуб собирается убрать из контракта норвежского бомбардира опцию выкупа, которая в настоящий момент составляет 200 миллионов евро. Таким образом «горожане» хотят обезопасить себя от возможного ухода Эрлинга в другой европейский гранд. Ранее ходили слухи об интересе к форварду со стороны мадридского «Реала».

Холанн перешел в «Манчестер Сити» летом 2022 года. Его действующий трудовой договор рассчитан до конца июня 2027 года.

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