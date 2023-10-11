Благодаря чему «Тоттенхэм» может выиграть Премьер-лигу

В последний раз «Тоттенхэм» становился чемпионом Англии в 1961 году. В текущем сезоне после 8 туров «шпоры» вместе с «Арсеналом» делят первую строчку. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о том, что может помочь «Тоттенхэму» в борьбе за золото.

Эффект Постекоглу

Когда летом «Тоттенхэм» пригласил на пост главного тренера Анге Постекоглу, почти все отнеслись к этому назначению со скепсисом. Австралиец, который работал на родине, в Японии и Шотландии, никак не походил на роль человека, который может изменить всё в «шпорах», тем более с учётом ухода Гарри Кейна.

Однако прямо сейчас многие специалисты посрамлены. Постекоглу поставил в «Тоттенхэме» не просто хороший футбол, но и добавил команде характера. Показательным был матч против «Лутона», который «шпоры» выиграли, забив в концовке, при этом играя в меньшинстве.

Нынешний «Тоттенхэм» полностью отличается от той команды, к которой привыкли в последние годы. Если при Конте, Моуринью и Санту «шпоры» действовали во многом на контратаках, то теперь это боевитая атакующая команда. При этом игроки явно не боятся ошибаться, что в итоге раскрепощает их и даёт возможность играть ярко.

Игровой баланс

Постекоглу быстро нашёл баланс в игре, который даёт результат. Удивительно, но «Тоттенхэм» будто не заметил потери Кейна. Сон Хынмин вдруг стал центральным нападающим и уже забил 6 голов. После прошлогоднего провала начинает приходить в себя Ришарлисон.

В центре поля Биссума и Сарр выглядят очень мощной связкой, которая позволяет атакующей группе творить без большой тревоги. Хавбеки не допускают провалов, что стало отличным подспорьем. На краях обороны отлично выглядят Угоди и Порро.

Каждый игрок в текущем составе знает свою роль. В итоге изначальные 4-2-3-1, которые значатся в стартовом протоколе, порой легко трансформируются при атаках чуть ли не в 2-3-5 и обратно.

Удачные трансферы

Летом «Тоттенхэм», как теперь кажется, неплохо поработал над трансферами. В системе Постекоглу прекрасно раскрывается Джеймс Мэддисон. Он уже забил 2 гола и сделал 5 ассистов. Англичанин получил свободу и просто творит в составе «шпор». Кажется, тут совпало несколько факторов. Сам Мэддисон после проблемного «Лестера» сбросил груз ответственности, при этом попал в систему к тренеру, который ему доверяет и даёт свободу. Итог заметен.

Покупка Микки ван де Вена летом выглядела не самой очевидной, но теперь кажется идеальным попаданием. Нидерландец быстро нашёл взаимопонимание с Кристианом Ромеро и не допускает тех ошибок, какие были свойственны Эрику Дайеру, Дэвинсону Санчесу и Клеману Ленгле в минувшем сезоне. Мало того что Ван де Вен прекрасно действует в обороне, где показывает сумасшедшую скорость при своём росте, так и ещё и грамотно начинает атаки лондонцев.

Отсутствие еврокубков и более простой график

По итогам прошлого сезона «Тоттенхэм» не попал в еврокубки, что казалось абсолютным провалом. Однако сейчас это выглядит преимуществом. В отличие от других претендентов на чемпионство «шпоры» не тратят силы на еврокубковые баталии. Конечно, «Тоттенхэм» мечтает вернуться в Лигу чемпионов, но сейчас извлекает плюсы из пропуска континентальных турниров.

Вдобавок к этому «Тоттенхэм» уже вылетел и из Кубка английской лиги, что тоже поможет сберечь силы. Конечно, поражениям радоваться не стоит. Однако у «шпор» сейчас очевидно нет состава, чтобы достойно играть на несколько фронтов. В этом смысле лучше собрать все ресурсы для одной задачи.

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Роман Андреев