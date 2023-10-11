Стало известно, почему «Реал» выбрал Мбаппе, а не Холанна

Хосе Мануэль Отеро, который входит в совет директоров мадридского «Реала», высказался о том, почему «королевский» клуб предпочитает подписать француза Килиана Мбаппе, а не норвежца Эрлинга Холанна.

«Килиан больше подходит «Реалу». Холанн требует, чтобы вся команда играла на него. Это нужно ему для голов. «Реал» должен вскрывать защиту соперника игроками, которые нам больше всего подходят», - передает слова руководителя AS.

Трудовое соглашение Мбаппе с «ПСЖ» рассчитано до завершения нынешнего сезона. Вполне вероятно, что 24-летний французский форвард перейдет в «Реал» летом следующего года.

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