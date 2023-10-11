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Стало известно, почему «Реал» выбрал Мбаппе, а не Холанна

11 Октября 2023 • 09:08 Комментировать (2)

Хосе Мануэль Отеро, который входит в совет директоров мадридского «Реала», высказался о том, почему «королевский» клуб предпочитает подписать француза Килиана Мбаппе, а не норвежца Эрлинга Холанна.

«Килиан больше подходит «Реалу». Холанн требует, чтобы вся команда играла на него. Это нужно ему для голов. «Реал» должен вскрывать защиту соперника игроками, которые нам больше всего подходят», - передает слова руководителя AS.

Трудовое соглашение Мбаппе с «ПСЖ» рассчитано до завершения нынешнего сезона. Вполне вероятно, что 24-летний французский форвард перейдет в «Реал» летом следующего года.

Винисиус выступил против трансфера Мбаппе в «Реал»

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити ПСЖ Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн трансферы футбола - лето 2024 Хосе Мануэль Отеро
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Комментарии (2)
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Evgen 86
11 Октября 2023 в 10:12
Ну ну... 10 лет на одного игрока вся команда играла и ничего
One Live
11 Октября 2023 в 09:20
Абсолютно логично!
Холанн бревно на фоне Мбаппе!
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