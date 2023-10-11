Беллингем отказал суперклубу АПЛ ради «Реала»

Функционер Хосе Мануэль Отеро, который входит в правление мадридского «Реала», рассказал о трансфере английского полузащитника Джуда Беллингема.

Как информирует портал Goal.com, ссылаясь на слова представителя «сливочных», перехватить игрока хотел «Манчестер Сити». Представители «горожан» вели переговоры с отцом Джуда, но футболист дал четко понять, что хочет выступать за «Реал».

Беллингем перешел в «королевский» клуб минувшим летом за 103 миллиона евро. Стороны заключили долгосрочное трудовое соглашение, рассчитанное до лета 2029 года. В нынешнем сезоне Джуд забил десять голов в десяти встречах за «Реал».

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