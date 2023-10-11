Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Беллингем отказал суперклубу АПЛ ради «Реала»

11 Октября 2023 • 08:31 Комментировать (2)

Функционер Хосе Мануэль Отеро, который входит в правление мадридского «Реала», рассказал о трансфере английского полузащитника Джуда Беллингема.

Как информирует портал Goal.com, ссылаясь на слова представителя «сливочных», перехватить игрока хотел «Манчестер Сити». Представители «горожан» вели переговоры с отцом Джуда, но футболист дал четко понять, что хочет выступать за «Реал».

Беллингем перешел в «королевский» клуб минувшим летом за 103 миллиона евро. Стороны заключили долгосрочное трудовое соглашение, рассчитанное до лета 2029 года. В нынешнем сезоне Джуд забил десять голов в десяти встречах за «Реал».

Беллингем побил рекорд Роналду в «Реале»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Джуд Беллингем
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Sergey999
11 Октября 2023 в 08:58
Супер клуб)) вухахаха)
ivan_petrenko95
11 Октября 2023 в 08:55
и правильно сделал. его ждет великая карьера, если не расслабится.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Октября
08:31 · Англия. Премьер-лига
Беллингем отказал суперклубу АПЛ ради «Реала» 2
08:03 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Арсенала» Санья: «Тоттенхэм» облажается в АПЛ»
02:51 · Англия. Премьер-лига
Бэйл: «Постекоглу изменил лицо «Тоттенхэма»
02:32 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд назвал лучшего центрального защитника АПЛ
02:07 · Англия. Премьер-лига
Лукаку может перейти в клуб из Саудовской Аравии в январе слухи
01:02 · Англия. Премьер-лига
Кейн рассказал, что думает об успехах «Тоттенхэма»
00:09 · Англия. Премьер-лига
Мёленстен: «Тен Хагу не хватает подходящих игроков, чтобы реализовать свой футбол в «Манчестер Юнайтед»
10 Октября
23:46 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» не отказалась от идеи подписания Алькантары слухи
23:36 · Англия. Премьер-лига
Гюсто: «Переходя в «Челси», я знал, что клубу потребуется время для достижения успеха»
22:20 · Англия. Премьер-лига
Почеттино будет принимать ключевые решения в трансферных делах «Челси»
21:03 · Англия. Премьер-лига
Рабио считает, что «Золотой мяч» должен получить не Месси
17:30 · Англия. Премьер-лига
​В «Интере» ответили, подпишут ли Брою
16:11 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» отреагировали на заявление Азара о завершении карьеры
15:59 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» входит в число клубов, которым интересен Филлипс 1
15:36 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» в январе может приобрести полузащитника «Фулхэма» 1
Все новости
Рекомендуем