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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Экс-игрок «Арсенала» Санья: «Тоттенхэм» облажается в АПЛ»

11 Октября 2023 • 08:03 Комментировать

Экс-защитник лондонского «Арсенала» Бакари Санья поделился мнением о перспективах «Тоттенхэма» в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

«Я считаю, что основная борьба за титул будет между «Арсеналом» и «Манчестер Сити». «Тоттенхэм»? Думаю, «шпоры» облажаются, как всегда. Никогда не видел, чтобы этот клуб стабильно выступал в течение всего сезона», - передает слова Бакари портал Goal.com.

После восьми сыгранных туров «Тоттенхэм» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая «Арсенал» по дополнительным показателям. «Манчестер Сити» занимает третье место, отставая на два пункта.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Сити Арсенал Лондон Бакари Санья
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