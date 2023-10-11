Бэйл: «Постекоглу изменил лицо «Тоттенхэма»

Бывший игрок «Тоттенхэма» Гарет Бэйл оценил выступления команды в текущем сезоне.

«Шпоры» ушли на международный перерыв лидерами турнирной таблицы Премьер-лиги – на счету коллектива Анге Постекоглу 20 набранных очков после восьми туров.

«Мне это по душе, – высказывается о результатах команды валлиец, завершивший карьеру в начале нынешнего года. – В «Тоттенхэм» пришёл тренер, который проделал отличную работу и изменил лицо клуба. Похоже, «шпоры» на верном пути, и я надеюсь, что команда продолжит показывать хороший футбол. Мне очень интересно, что из этого получится», – цитирует Football.London Бэйла.