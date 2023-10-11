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Кейн рассказал, что думает об успехах «Тоттенхэма»

11 Октября 2023 • 01:02 Комментировать
Майнц
...
Бавария
21.10 19:30

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн поделился мыслями о выступлении «Тоттенхэма» в нынешнем сезоне.

Прошедшим летом «шпоры» потеряли своего давнего лидера и лучшего бомбардира, приняв предложение «Баварии». Несмотря на уход звёздного форварда, лондонцы впечатляюще проводят старт сезона: после восьми туров команда Анге Постекоглу лидирует в Премьер-лиге с 20-ю набранными очками.

«На протяжении всей своей карьеры я ясно давал понять, что являюсь болельщиком «Тоттенхэма». Я хочу, чтобы клуб преуспел. Приятно видеть, что сейчас дела у «шпор» обстоят неплохо. Тренер поставил отличную игру.

Я всегда буду следить за АПЛ и «Тоттенхэмом». В Англии нет другой команды, которой я желаю побед», – цитирует Fotmob Кейна.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Анге Постекоглу Гарри Кейн
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