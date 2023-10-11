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Мёленстен: «Тен Хагу не хватает подходящих игроков, чтобы реализовать свой футбол в «Манчестер Юнайтед»

11 Октября 2023 • 00:09 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
...
Манчестер Юнайтед
21.10 22:00

Рене Мёленстен, в прошлом работавший в тренерском штабе «Манчестер Юнайтед», рассказал о проблемах команды при Эрике тен Хаге.

В нынешнем сезоне «красные дьяволы» испытывают серьёзные трудности: коллектив тен Хага занимает десятое место в АПЛ с 12-ю очками после восьми туров, а также потерпел два поражения в двух матчах группового этапа Лиги чемпионов.

«Тен Хаг хочет, чтобы его команда интенсивно прессинговала, постоянно оказывала давление, как это было в «Аяксе», но у него нет подходящих игроков для такого футбола. У этой команды нет менталитета, необходимого для игры подобным образом. Каземиро и Варан не справляются с таким темпом, им не хватает энергии», – цитирует ESPN Мёленстена.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан Каземиро рене Меленстен Эрик тен Хаг
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