Мёленстен: «Тен Хагу не хватает подходящих игроков, чтобы реализовать свой футбол в «Манчестер Юнайтед»

Рене Мёленстен, в прошлом работавший в тренерском штабе «Манчестер Юнайтед», рассказал о проблемах команды при Эрике тен Хаге.

В нынешнем сезоне «красные дьяволы» испытывают серьёзные трудности: коллектив тен Хага занимает десятое место в АПЛ с 12-ю очками после восьми туров, а также потерпел два поражения в двух матчах группового этапа Лиги чемпионов.

«Тен Хаг хочет, чтобы его команда интенсивно прессинговала, постоянно оказывала давление, как это было в «Аяксе», но у него нет подходящих игроков для такого футбола. У этой команды нет менталитета, необходимого для игры подобным образом. Каземиро и Варан не справляются с таким темпом, им не хватает энергии», – цитирует ESPN Мёленстена.