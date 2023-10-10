Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара может оказаться в «Барселоне» в следующем году.

Клуб из Каталонии считался одним из претендентов на испанца прошлым летом, но в «Ливерпуле» решили сохранить хавбека. Алькантара до сих пор не набрал форму после травмы, поэтому ни разу не попал заявку команды Юргена Клоппа на матчи текущего сезона, однако, несмотря на все трудности, в «Барселоне» по-прежнему рассматривают кандидатуру 32-летнего игрока, информирует Sport. Выпускник академии «сине-гранатовых» станет свободным агентом летом 2024 года, если не продлит действующий контракт.

Интерес к Тьяго Алькантаре также приписывался клубам из Турции и Саудовской Аравии.