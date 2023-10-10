Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» не отказалась от идеи подписания Алькантары слухи

10 Октября 2023 • 23:46 Комментировать
Ливерпуль
...
Эвертон
21.10 14:30

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара может оказаться в «Барселоне» в следующем году.

Клуб из Каталонии считался одним из претендентов на испанца прошлым летом, но в «Ливерпуле» решили сохранить хавбека. Алькантара до сих пор не набрал форму после травмы, поэтому ни разу не попал заявку команды Юргена Клоппа на матчи текущего сезона, однако, несмотря на все трудности, в «Барселоне» по-прежнему рассматривают кандидатуру 32-летнего игрока, информирует Sport. Выпускник академии «сине-гранатовых» станет свободным агентом летом 2024 года, если не продлит действующий контракт.

Интерес к Тьяго Алькантаре также приписывался клубам из Турции и Саудовской Аравии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Барселона Тьяго Алькантара трансферы футбола - лето 2024
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ ЭВЕРТОН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
10 Октября
23:46 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» не отказалась от идеи подписания Алькантары слухи
23:36 · Англия. Премьер-лига
Гюсто: «Переходя в «Челси», я знал, что клубу потребуется время для достижения успеха»
22:20 · Англия. Премьер-лига
Почеттино будет принимать ключевые решения в трансферных делах «Челси»
21:03 · Англия. Премьер-лига
Рабио считает, что «Золотой мяч» должен получить не Месси
17:30 · Англия. Премьер-лига
​В «Интере» ответили, подпишут ли Брою
16:11 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» отреагировали на заявление Азара о завершении карьеры
15:59 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» входит в число клубов, которым интересен Филлипс 1
15:36 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» в январе может приобрести полузащитника «Фулхэма» 1
15:29 · Англия. Премьер-лига
​«Интер» выбрал двух кандидатов на усиление нападения
14:59 · Англия. Премьер-лига
«Ювентусу» не интересен Санчо
13:52 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» надеется, что Сака восстановится к матчу с «Челси»
12:57 · Англия. Премьер-лига
​Петр Чех сделал 62 сэйва в хоккейном матче
12:39 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» хочет подписать Филлипса
12:18 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» рассматривает 4 кандидатов на позицию центрального защитника
11:59 · Англия. Премьер-лига
Парти может уйти из «Арсенала» в испанский топ-клуб
Все новости
Рекомендуем