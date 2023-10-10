Рабио считает, что «Золотой мяч» должен получить не Месси

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио высказался о том, кто больше всех заслуживает выиграть «Золотой мяч».

Фаворитом в борьбе за награду считается Лионель Месси, выигравший со сборной Аргентины чемпионат мира и признанный лучшим игроком турнира. По мнению Рабио, приз не должен достаться 36-летнему футболисту «Интер Майами».

«Я часто слышу, что «Золотой мяч» получит Месси, но на спортивном уровне борьба должна развернуться между Холанном и Мбаппе. Именно эти двое должны претендовать на награду, я исключаю остальных претендентов», – приводит RMC Sport слова Рабио.

Напомним, что обладатель «Золотого мяча» определится в конце текущего месяца.