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Рабио считает, что «Золотой мяч» должен получить не Месси

10 Октября 2023 • 21:03 Комментировать

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио высказался о том, кто больше всех заслуживает выиграть «Золотой мяч».

Фаворитом в борьбе за награду считается Лионель Месси, выигравший со сборной Аргентины чемпионат мира и признанный лучшим игроком турнира. По мнению Рабио, приз не должен достаться 36-летнему футболисту «Интер Майами».

«Я часто слышу, что «Золотой мяч» получит Месси, но на спортивном уровне борьба должна развернуться между Холанном и Мбаппе. Именно эти двое должны претендовать на награду, я исключаю остальных претендентов», – приводит RMC Sport слова Рабио.

Напомним, что обладатель «Золотого мяча» определится в конце текущего месяца.

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