​В «Интере» ответили, подпишут ли Брою

В прессе появилась информация о том, что в зимнее трансферное окно состав «Интера» может пополнить Армандо Броя. Сообщалось о возможном переходе 22-летнего форварда в миланский клуб на правах аренды. Комментарий на этот счёт дал спортивный директор «Интера» Пьеро Аусилио.

«Мы не подпишем Брою в январе. Мы довольны нападающими, которые у нас есть. Мы очень хорошо знаем Брою, недавно он вернулся и забил. Но шансов увидеть его в «Интере» нет», - слова Аусилио в социальных сетях приводит известный журналист Фабрицио Романо.

На текущий момент «Интер» занимает второе место в турнирной таблице Серии А.