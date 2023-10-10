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​В «Интере» ответили, подпишут ли Брою

10 Октября 2023 • 17:30 Комментировать

В прессе появилась информация о том, что в зимнее трансферное окно состав «Интера» может пополнить Армандо Броя. Сообщалось о возможном переходе 22-летнего форварда в миланский клуб на правах аренды. Комментарий на этот счёт дал спортивный директор «Интера» Пьеро Аусилио.

«Мы не подпишем Брою в январе. Мы довольны нападающими, которые у нас есть. Мы очень хорошо знаем Брою, недавно он вернулся и забил. Но шансов увидеть его в «Интере» нет», - слова Аусилио в социальных сетях приводит известный журналист Фабрицио Романо.

На текущий момент «Интер» занимает второе место в турнирной таблице Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Пьеро Аусилио Армандо Броя трансферы футбола - зима 2024
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