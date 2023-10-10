«Тоттенхэм» входит в число клубов, которым интересен Филлипс

Лондонский «Тоттенхэм» является одним из клубов, которым интересен полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс. По информации от журналиста Стива Кея, команда Анге Постекоглу может постараться приобрести англичанина в январское трансферное окно.

Напомним, Филлипс с большой долей вероятности покинет «Манчестер Сити» зимой. Футболист хочет получать больше игровой практики, но пока не получает желаемого доверия со стороны главного тренера Хосепа Гвардиолы.

Филлипс ранее также был связан с «Ньюкаслом» и «Ливерпулем». Есть вариант, при котором «Манчестер Сити» не станет расставаться с Кэлвином на постоянной основе, отправит футболиста в аренду до конца сезона.