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«Тоттенхэм» входит в число клубов, которым интересен Филлипс

10 Октября 2023 • 15:59 Комментировать
Манчестер Сити
...
Брайтон
21.10 17:00

Лондонский «Тоттенхэм» является одним из клубов, которым интересен полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс. По информации от журналиста Стива Кея, команда Анге Постекоглу может постараться приобрести англичанина в январское трансферное окно.

Напомним, Филлипс с большой долей вероятности покинет «Манчестер Сити» зимой. Футболист хочет получать больше игровой практики, но пока не получает желаемого доверия со стороны главного тренера Хосепа Гвардиолы.

Филлипс ранее также был связан с «Ньюкаслом» и «Ливерпулем». Есть вариант, при котором «Манчестер Сити» не станет расставаться с Кэлвином на постоянной основе, отправит футболиста в аренду до конца сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Сити Кэлвин Филлипс
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