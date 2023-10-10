«Ливерпуль» в январе может приобрести полузащитника «Фулхэма»

Английский «Ливерпуль» следит за опорным полузащитником «Фулхэма» Жоау Палиньей. По информации от инсайдера Стива Кея, мерсисайдцы готовы приобрести португальца в январское трансферное окно, если игрок будет доступен по приемлемой цене.

Напомним, в услугах Палиньи также остаётся заинтересована мюнхенская «Бавария». Португалец почти подписал контракт с командой Томаса Тухеля в последний день трансферного окна, но сделка в последний момент сорвалась. Немецкий клуб хочет исправить ситуацию в январе, даже несмотря на то, что Палинья недавно продлил контракт с «Фулхэмом».

Жоау выступает за дачников с лета 2022 года, когда перебрался из лиссабонского «Спортинга».