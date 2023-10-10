Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Интер» выбрал двух кандидатов на усиление нападения

10 Октября 2023 • 15:29 Комментировать

«Интер» рассматривает возможность подписания нападающего в зимнее трансферное окно. Как сообщает на своих страницах La Gazzetta dello Sport, у «нерадзурри» есть два кандидата – Мехди Тареми из «Порту» и Армандо Броя из «Челси».

31-летний Тареми оценивается экспертами авторитетного портала Transfermarkt в 18 миллионов евро, а 22-летний Броя – в 28 миллионов евро.

Отмечается, что в январе «Челси» может отпустить Брою в аренду.

Стоит напомнить, что в летнее трансферное окно Мехди Тареми слухи активно связывали с «Миланом», но сделка сорвалась.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Порту Мехди Тареми Армандо Броя трансферы футбола - зима 2024
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Октября
16:11 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» отреагировали на заявление Азара о завершении карьеры
15:59 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» входит в число клубов, которым интересен Филлипс
15:36 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» в январе может приобрести полузащитника «Фулхэма»
15:29 · Англия. Премьер-лига
​«Интер» выбрал двух кандидатов на усиление нападения
14:59 · Англия. Премьер-лига
«Ювентусу» не интересен Санчо
13:52 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» надеется, что Сака восстановится к матчу с «Челси»
12:57 · Англия. Премьер-лига
​Петр Чех сделал 62 сэйва в хоккейном матче
12:39 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» хочет подписать Филлипса
12:18 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» рассматривает 4 кандидатов на позицию центрального защитника
11:59 · Англия. Премьер-лига
Парти может уйти из «Арсенала» в испанский топ-клуб
11:36 · Англия. Премьер-лига
​Шутка дня: Болты для руководства «МЮ», чтобы класть на команду
10:53 · Англия. Чемпионшип
«Барселона» запланировала трансфер опорника на следующее лето, у клуба два кандидата
10:07 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Если Райс или Родри играли бы за «Ливерпуль», «красные» боролись бы за титул»
10:05 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нашёл нападающего в Саудовской Аравии
09:02 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет купить игрока «ПСЖ» слухи
Все новости
Рекомендуем