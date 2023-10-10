​«Интер» выбрал двух кандидатов на усиление нападения

«Интер» рассматривает возможность подписания нападающего в зимнее трансферное окно. Как сообщает на своих страницах La Gazzetta dello Sport, у «нерадзурри» есть два кандидата – Мехди Тареми из «Порту» и Армандо Броя из «Челси».

31-летний Тареми оценивается экспертами авторитетного портала Transfermarkt в 18 миллионов евро, а 22-летний Броя – в 28 миллионов евро.

Отмечается, что в январе «Челси» может отпустить Брою в аренду.

Стоит напомнить, что в летнее трансферное окно Мехди Тареми слухи активно связывали с «Миланом», но сделка сорвалась.