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​Петр Чех сделал 62 сэйва в хоккейном матче

10 Октября 2023 • 12:57 Комментировать

Бывший вратарь «Челси» Петр Чех не ушёл из спорта, а играет в хоккей за «Оксфорд Сити Старз». На хоккейной площадке Чех тоже в полном порядке – в матче против «Стритхэм Ред Хокс» вратарь сделал 62 сэйва при 64 бросках. Петр помог своей команде отпраздновать победу со счётом 3:2 и был признан лучшим игроком матча.

Футбольную карьеру Петр Чех завершил в 2019 году после четырёх сезонов в «Арсенале». После этого Чех в течение нескольких лет работал в спортивном департаменте «Челси» на должности технического директора. В июне 2022 года известный в прошлом вратарь оставил этот пост.

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Петр Чех
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