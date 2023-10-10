​Петр Чех сделал 62 сэйва в хоккейном матче

Бывший вратарь «Челси» Петр Чех не ушёл из спорта, а играет в хоккей за «Оксфорд Сити Старз». На хоккейной площадке Чех тоже в полном порядке – в матче против «Стритхэм Ред Хокс» вратарь сделал 62 сэйва при 64 бросках. Петр помог своей команде отпраздновать победу со счётом 3:2 и был признан лучшим игроком матча.

Футбольную карьеру Петр Чех завершил в 2019 году после четырёх сезонов в «Арсенале». После этого Чех в течение нескольких лет работал в спортивном департаменте «Челси» на должности технического директора. В июне 2022 года известный в прошлом вратарь оставил этот пост.