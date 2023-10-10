«Эвертон» хочет подписать Филлипса

«Эвертон» заинтересован в полузащитнике «Манчестер Сити» Кэлвине Филлипсе. По информации от журналиста Марка Дугласа, англичанин будет готов покинуть свою команду в январское трансферное окно. «Горожане» также не прочь расстаться с полузащитником.

Напомним, Филлипс оказался в «Манчестер Сити» летом 2022 года, когда перешёл из «Лидса» за сумму свыше 50 миллионов евро. С тех пор англичанин часто страдал от травм и не смог закрепиться в основном составе «горожан».

За Филлипсом ранее следили и другие клубы. Среди заинтересованных команд числились «Ливерпуль», «Вест Хэм» и «Ньюкасл».