Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Эвертон» хочет подписать Филлипса

10 Октября 2023 • 12:39 Комментировать
Манчестер Сити
...
Брайтон
21.10 17:00

«Эвертон» заинтересован в полузащитнике «Манчестер Сити» Кэлвине Филлипсе. По информации от журналиста Марка Дугласа, англичанин будет готов покинуть свою команду в январское трансферное окно. «Горожане» также не прочь расстаться с полузащитником.

Напомним, Филлипс оказался в «Манчестер Сити» летом 2022 года, когда перешёл из «Лидса» за сумму свыше 50 миллионов евро. С тех пор англичанин часто страдал от травм и не смог закрепиться в основном составе «горожан».

За Филлипсом ранее следили и другие клубы. Среди заинтересованных команд числились «Ливерпуль», «Вест Хэм» и «Ньюкасл».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кэлвин Филлипс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ БРАЙТОН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Октября
13:52 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» надеется, что Сака восстановится к матчу с «Челси»
12:57 · Англия. Премьер-лига
​Петр Чех сделал 62 сэйва в хоккейном матче
12:39 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» хочет подписать Филлипса
12:18 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» рассматривает 4 кандидатов на позицию центрального защитника
11:59 · Англия. Премьер-лига
Парти может уйти из «Арсенала» в испанский топ-клуб
11:36 · Англия. Премьер-лига
​Шутка дня: Болты для руководства «МЮ», чтобы класть на команду
10:53 · Англия. Чемпионшип
«Барселона» запланировала трансфер опорника на следующее лето, у клуба два кандидата
10:07 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Если Райс или Родри играли бы за «Ливерпуль», «красные» боролись бы за титул»
10:05 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нашёл нападающего в Саудовской Аравии
09:02 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет купить игрока «ПСЖ» слухи
08:53 · Англия. Премьер-лига
Гари Невилл предсказал провал «Манчестер Юнайтед» в АПЛ 2
08:24 · Англия. Премьер-лига
Зинченко ответил на критику Оуэна
08:12 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола назвал самого талантливого одноклубника в своей карьере
08:07 · Англия. Премьер-лига
Саутгейт заступился за Магуайра
07:36 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может отдать топ-форварда за Осимхена
Все новости
Рекомендуем