Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» рассматривает 4 кандидатов на позицию центрального защитника

10 Октября 2023 • 12:18 Комментировать
Луситания
...
Бенфика
20.10 18:30

«Манчестер Юнайтед» рассматривает четырёх кандидатов для усиления позиции центрального защитника. Недавно манкунианцы добавили в свой шорт-лист Гонсалу Инасиу из лиссабонского «Спортинга», но журналист Фабрицио Романо отмечает, что команда Эрика тен Хага при этом также рассматривает ещё трёх футболистов.

Речь идёт об Эдмонде Тапсоба из леверкузенского «Байера», Жане-Клере Тодибо из «Ниццы» и Антониу Силве из лиссабонской «Бенфики». «Манчестер Юнайтед» хотел купить центрального защитника ещё минувшим летом, но для этого клубу нужно было избавиться от Гарри Магуайра, что у руководства не получилось сделать.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Ницца Манчестер Юнайтед Спортинг Хихон Жан-Клер Тодибо Эдмонд Тапсоба Гонсалу Инасиу Антониу Силва Байер трансферы футбола - зима 2024
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛУСИТАНИЯ БЕНФИКА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Октября
13:52 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» надеется, что Сака восстановится к матчу с «Челси»
12:57 · Англия. Премьер-лига
​Петр Чех сделал 62 сэйва в хоккейном матче
12:39 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» хочет подписать Филлипса
12:18 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» рассматривает 4 кандидатов на позицию центрального защитника
11:59 · Англия. Премьер-лига
Парти может уйти из «Арсенала» в испанский топ-клуб
11:36 · Англия. Премьер-лига
​Шутка дня: Болты для руководства «МЮ», чтобы класть на команду
10:53 · Англия. Чемпионшип
«Барселона» запланировала трансфер опорника на следующее лето, у клуба два кандидата
10:07 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Если Райс или Родри играли бы за «Ливерпуль», «красные» боролись бы за титул»
10:05 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нашёл нападающего в Саудовской Аравии
09:02 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет купить игрока «ПСЖ» слухи
08:53 · Англия. Премьер-лига
Гари Невилл предсказал провал «Манчестер Юнайтед» в АПЛ 2
08:24 · Англия. Премьер-лига
Зинченко ответил на критику Оуэна
08:12 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола назвал самого талантливого одноклубника в своей карьере
08:07 · Англия. Премьер-лига
Саутгейт заступился за Магуайра
07:36 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может отдать топ-форварда за Осимхена
Все новости
Рекомендуем