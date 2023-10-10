«Манчестер Юнайтед» рассматривает 4 кандидатов на позицию центрального защитника

«Манчестер Юнайтед» рассматривает четырёх кандидатов для усиления позиции центрального защитника. Недавно манкунианцы добавили в свой шорт-лист Гонсалу Инасиу из лиссабонского «Спортинга», но журналист Фабрицио Романо отмечает, что команда Эрика тен Хага при этом также рассматривает ещё трёх футболистов.

Речь идёт об Эдмонде Тапсоба из леверкузенского «Байера», Жане-Клере Тодибо из «Ниццы» и Антониу Силве из лиссабонской «Бенфики». «Манчестер Юнайтед» хотел купить центрального защитника ещё минувшим летом, но для этого клубу нужно было избавиться от Гарри Магуайра, что у руководства не получилось сделать.