​Азар объявил о завершении карьеры в 32 года

Эден Азар объявил о завершении карьеры футболиста. Бельгийский вингер решил повесить бутсы на гвоздь в 32 года.

«Нужно прислушаться к себе и в нужный момент сказать «стоп». После 16 лет и более 700 сыгранных матчей я принял решение завершить карьеру профессионального футболиста», - написал Азар в социальных сетях.

Азар отметил, что по ходу карьеры он поработал с отличными тренерами и футболистами. Бельгиец поблагодарил свои бывшие клубы – «Лилль», «Челси» и «Реал», а также сборную Бельгии.

Кроме того, Азар выразил благодарность своим членам семьи, своим близким и болельщикам, которые его поддерживали.

Стоит сказать, что летом 2019 года Эден Азар переходил из «Челси» в «Реал» в статусе большой звезды. Впрочем, в Мадриде дела у бельгийца не пошли из-за частых травм.