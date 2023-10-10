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​Азар объявил о завершении карьеры в 32 года

10 Октября 2023 • 12:13 Комментировать (2)

Эден Азар объявил о завершении карьеры футболиста. Бельгийский вингер решил повесить бутсы на гвоздь в 32 года.

«Нужно прислушаться к себе и в нужный момент сказать «стоп». После 16 лет и более 700 сыгранных матчей я принял решение завершить карьеру профессионального футболиста», - написал Азар в социальных сетях.

Азар отметил, что по ходу карьеры он поработал с отличными тренерами и футболистами. Бельгиец поблагодарил свои бывшие клубы – «Лилль», «Челси» и «Реал», а также сборную Бельгии.

Кроме того, Азар выразил благодарность своим членам семьи, своим близким и болельщикам, которые его поддерживали.

Стоит сказать, что летом 2019 года Эден Азар переходил из «Челси» в «Реал» в статусе большой звезды. Впрочем, в Мадриде дела у бельгийца не пошли из-за частых травм.  

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Эден Азар
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Комментарии (2)
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FORZAYOU
10 Октября 2023 в 13:14
Пузатая легенда...
Misha_diablo_football
10 Октября 2023 в 12:57
Прискорбное (унылое) завершение яркой карьеры топ-игрока....
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