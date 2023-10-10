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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Парти может уйти из «Арсенала» в испанский топ-клуб

10 Октября 2023 • 11:59 Комментировать

Опорный полузащитник сборной Ганы и лондонского «Арсенала» Томас Парти может вернуться в чемпионат Испании. По информации журналистов Todofichajes, в услугах своего бывшего игрока заинтересован мадридский «Атлетико».

Сам Томас не против вернуться в команду, цвета которой защищал с 2013 по 2020 год. После этого хавбек присоединился к «канонирам». Контракт Парти с «Арсеналом» рассчитан до конца июня 2025 года. Его трансферный ценник – 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги полузащитник принял участие в четырех встречах, не отметившись результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Арсенал Лондон Томас Парти трансферы футбола - зима 2024
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