Парти может уйти из «Арсенала» в испанский топ-клуб

Опорный полузащитник сборной Ганы и лондонского «Арсенала» Томас Парти может вернуться в чемпионат Испании. По информации журналистов Todofichajes, в услугах своего бывшего игрока заинтересован мадридский «Атлетико».

Сам Томас не против вернуться в команду, цвета которой защищал с 2013 по 2020 год. После этого хавбек присоединился к «канонирам». Контракт Парти с «Арсеналом» рассчитан до конца июня 2025 года. Его трансферный ценник – 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги полузащитник принял участие в четырех встречах, не отметившись результативными действиями.