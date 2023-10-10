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​Шутка дня: Болты для руководства «МЮ», чтобы класть на команду

10 Октября 2023 • 11:36 Комментировать

Телеграм-канал BetBoom на своей странице разместил два изображения гигантских болтов и оставил юмористическую подпись под ними:

«Эти болты производят для руководства «МЮ», чтоб они их клали на команду».

 

 

«Манчестер Юнайтед» после восьми туров в АПЛ занимает десятое место в турнирной таблице, набрав всего двенадцать очков. Команда одержала в этом сезоне только четыре победы и четыре раза уступила, пропустив в свои ворота двенадцать мячей. В Лиге чемпионов команда также выступает не лучшим образом, последнее место в группе А и два поражения в двух сыгранных матчах.


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед АПЛ
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