Невилл: «Если Райс или Родри играли бы за «Ливерпуль», «красные» боролись бы за титул»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о перспективах «Ливерпуля» в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии.

Эксперт отметил, что мерсисайдцы имеют в своём составе выдающегося вратаря и сильную линию атаки. При этом Невилл усомнился в защите и полузащите «красных», выразив мнение, что команде Юргена Клоппа будет непросто бороться за чемпионский титул с «Арсеналом» и «Манчестер Сити».

«Если поставить Деклана Райса на позицию опорного полузащитника «Ливерпуля» или поставить туда Родри, я бы сказал, что клуб обязательно будет бороться за титул. Но сейчас волнует тот факт, насколько солидна их полузащита, насколько мощная защита», — цитирует Невилла Mirror.

После восьми туров АПЛ «Ливерпуль» занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 17 набранных очков. От первого «Тоттенхэма» мерсисайдцы отстают на три балла.