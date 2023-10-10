«Тоттенхэм» нашёл нападающего в Саудовской Аравии

Нападающий Жота, ныне выступающий в чемпионате Саудовской Аравии за «Аль-Иттихад», может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Об этом рапортуют журналисты Football Insider.

Согласно информации источника, интерес к футболисту проявляет лондонский «Тоттенхэм». «Шпоры» намерены побороться за подписание форварда в зимнее трансферное окно. Лондонский клуб подыскивает нового нападающего в связи с травмами Манора Саломона и Ивана Перишича. Оба игрока выбыли на длительный период времени.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Жота провел пять поединков, в которых отметился одним забитым мячом.