Фланговый защитник Норди Мукиэле, правами на которого владеет «ПСЖ», имеет вариант продолжения карьеры в топ-клубе Английской премьер-лиги. Об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

По сведениям источника, в подписании 25-летнего французского латераля заинтересован «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы хотят усилить оборону и рассматривают Мукиэле в качестве одного из основных кандидатов. Сделка может быть оформлена в январское трансферное окно.

Норди выступает за парижский гранд с лета прошлого года. Срок трудового соглашения между сторонами истекает в конце июня 2027 года, а его трансферный ценник составляет 18 миллионов евро.